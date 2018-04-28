Ивановский школьник, играя Отелло, ранил себя кинжалом

В Иванове возбуждено уголовное дело против школьной учительницы. Педагога подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью своего ученика (часть 2 статьи 118 УК РФ).

Поводом для расследования стало несчастье, произошедшее 23 апреля в местном университете, где проходили "Шекспировские чтения". Исполнявший в спектакле роль Отелло девятиклассник ранил себя кинжалом и в тяжелом состоянии был доставлен в больницу.

- Угрозы для жизни ребенка нет. Установлено, что использованный в постановке кинжал не является бутафорским, его по собственной инициативе принесла из дома учительница старшеклассника, - рассказала старший помощник руководителя следственного управления СКР по Ивановской области Ирина Котова.