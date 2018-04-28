В Воронеже завели уголовное дело на эвакуатор

В Воронеже возбуждено уголовное дело по жалобе горожанина на незаконные действия водителя эвакуатора, сообщили в прокуратуре региона.

Неправильно припаркованную машину воронежца увезли на штрафстоянку, хотя владелец подошел к своей машине до того, как эвакуатор тронулся с места.

- В ходе проверки установлено, что собственник прибыл на место задержания транспортного средства до того, как водитель эвакуатора начал движение. По закону в таком случае автомобиль обязаны вернуть, чего сделано не было? - рассказал старший помощник прокурора Воронежской области Михаил Усов? - Более того, в нарушение части 7 статьи 21.13 КоАП не был оформлен протокол о задержании транспортного средства.

Результаты прокурорской проверки направили в полицию и там против водителя эвакуатора возбудили уголовное дело по статье 330 УК РФ "Самоуправство".