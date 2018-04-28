Новости

СМИ рассказали о "русском происхождении" американских F-35 07:37
В Приморье из-за нарушений пожарной безопасности закрыт кинотеатр 07:32
Самолет-разведчик Австралии будет следить за КНДР из Японии 07:30
Более 430 млрд долларов незаконно вывезли из России за 17 лет 07:13
Житель США нашел редчайшую монету стоимостью в миллионы долларов 07:03
СМИ: О завершении Корейской войны объявят до конца года 06:58
Ушел из жизни бывший президент Гватемалы 06:17
Установлена причина крушения самолета с бразильскими футболистами 06:17
В камчатском заповеднике родился первый детеныш северного оленя 06:12
Россия не стала блокировать резолюцию по Западной Сахаре 05:40
В Йемене ликвидированы два командира мятежников 05:35
Венесуэла и Панама возобновят авиасообщение 05:19
В Хабаровске допустившие гибель Драчева росгвардейцы пойдут под суд 05:00
Число жертв нападения у школы в Китае возросло до девяти 04:49
Видео: Британка сняла падающий с неба во время грозы предмет 04:33
В подтопленный поселок Хабаровского края вылетел вертолет Ми-8 04:25
Blue Origin испытает свой суборбитальный корабль 04:18
Разбирательство по иску экс-порноактрисы к Трампу приостановлено 03:59
Захарова напомнила Хейли о долге США перед ООН 03:30
Великобритания отказалась признавать российские дипломы 03:07
США: Ядерный полигон в КНДР пригоден для эксплуатации 02:46
При наезде на пешеходов в Торонто пострадали 16 человек 02:18
Судьба военных США в Южной Корее будет зависеть от переговоров 01:54
Кандидат на пост главы ЦРУ не будет возобновлять пытки в тюрьмах 01:38
Израиль атаковал с воздуха шесть военно-морских целей в Газе 01:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Видео: Мощные сирийские РСЗО Golan нанесли удар по боевикам
Видео: Мощные сирийские РСЗО Golan нанесли удар по боевикам
Майские законы отразятся на зарплатах и футбольных болельщиках
Майские законы отразятся на зарплатах и футбольных болельщиках
Задайте вопрос главе департамента образования Москвы Исааку Калине
Задайте вопрос главе департамента образования Москвы Исааку Калине
28.04.2018 05:00
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Хабаровске допустившие гибель Драчева росгвардейцы пойдут под суд

Текст: Юлия Гарднер

Уголовное дело в отношении двух сотрудников Росгвардии, которые не остановили драку между пауэрлифтером Андреем Драчевым и бойцом смешанных единоборств Анаром Аллахверановым, направлено в суд. Об этом "РГ" сообщили в прокуратуре Хабаровского края.

В Хабаровске очевидец убийства пауэрлифтера Драчева пойдет под суд

Работников вневедомственной охраны обвиняют в халатности, повлекшей смерть человека (часть 2 статьи 293 УК РФ). Они, по версии следствия, 20 августа прошлого года стали свидетелями конфликта между двумя спортсменами у кафе в центре Хабаровска. Однако участников драки не задержали, уехав с места происшествия.

"В результате неисполнения полицейскими обязанностей один из конфликтующих беспрепятственно реализовал свой преступный умысел, убив потерпевшего", - подчеркивают в прокуратуре.

Аллахверанов, которого обвиняют в убийстве, месяц скрывался от правоохранителей, а затем сам явился с повинной. Слушания по его делу начались в Хабаровском краевом суде в январе. Обвиняемому грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Сотрудники Росгвардии, если их вину докажут, могут провести за решеткой до пяти лет.

Главное сегодня

Захарова напомнила Хейли о долге США перед ООН
Великобритания отказалась признавать российские дипломы
СМИ: О завершении Корейской войны объявят до конца года
Один человек погиб при взрыве автомобиля в Киеве
Посольство РФ высмеяло реакцию Times на разоблачение химатаки в Думе