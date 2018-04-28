В Хабаровске допустившие гибель Драчева росгвардейцы пойдут под суд

Уголовное дело в отношении двух сотрудников Росгвардии, которые не остановили драку между пауэрлифтером Андреем Драчевым и бойцом смешанных единоборств Анаром Аллахверановым, направлено в суд. Об этом "РГ" сообщили в прокуратуре Хабаровского края.

Работников вневедомственной охраны обвиняют в халатности, повлекшей смерть человека (часть 2 статьи 293 УК РФ). Они, по версии следствия, 20 августа прошлого года стали свидетелями конфликта между двумя спортсменами у кафе в центре Хабаровска. Однако участников драки не задержали, уехав с места происшествия.

"В результате неисполнения полицейскими обязанностей один из конфликтующих беспрепятственно реализовал свой преступный умысел, убив потерпевшего", - подчеркивают в прокуратуре.

Аллахверанов, которого обвиняют в убийстве, месяц скрывался от правоохранителей, а затем сам явился с повинной. Слушания по его делу начались в Хабаровском краевом суде в январе. Обвиняемому грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Сотрудники Росгвардии, если их вину докажут, могут провести за решеткой до пяти лет.