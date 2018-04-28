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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В подтопленный поселок Хабаровского края вылетел вертолет Ми-8

Текст: Дина Непомнящая
Фото: Пресс-служба Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю Фото: Пресс-служба Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю
Фото: Пресс-служба Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю

В поселок Тумнин Ванинского района прибыли дополнительные группы спасателей, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.

Сегодня утром туда вылетел вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра. В составе оперативной группы на борту находятся пиротехники. Они будут вести круглосуточный мониторинг ледовой обстановки на реке, обследуют затороопасные участки и при необходимости проведут работы по разрушению затора и пропуску паводковых вод.

В Хабаровском крае в результате паводка затоплены десять жилых домов

Ранее на место происшествия прибыла еще одна группа спасателей в составе восьми человек. Также в Хабаровске в готовности к немедленному вылету находится вертолёт Ми-26 МЧС России.

Напомним, что в поселке Тумнин в результате паводка оказались затоплены десять дворовых территорий частных домов по улицам Набережная и Лесная. Это произошло из-за резкого роста уровня воды в реке, спровоцированного ледовым затором. Жителям населенного пункта, оказавшимся в зоне подтопления, было предложено отправиться в пункт временного размещения на базе средней школы поселка. Люди от переселения отказались.

В настоящий момент уровень воды в реке упал. Новых подтоплений нет. Но вероятность подъема воды продолжает сохраняться. На территории поселка действует режим чрезвычайной ситуации.

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