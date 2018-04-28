В Приморье из-за нарушений пожарной безопасности закрыт кинотеатр

Во Владивостоке по решению суда временно закрыт крупный кинотеатр New Wave Cinema. Об этом сообщается на сайте управления федеральной службы судебных приставов по Приморскому краю.

Постановление суда было исполнено немедленно. Для этого пришлось прервать киносеанс, попросив зрителей покинуть помещение.

Сейчас в здание допускаются только специалисты, устраняющие нарушения требований пожарной безопасности. По данным пресс-службы судебных приставов, такую работу хозяева помещения ведут.

Ранее прокуратура Приморья сообщала, что в ходе проверок торгово-развлекательных центров и мест массового скопления людей выявлено более тысячи нарушений пожарной безопасности.

Массовые инспекции начались в российских городах после пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове 25 марта, в результате которого погибли 60 человек.