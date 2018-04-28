Начальник вологодского угрозыска погиб в ДТП с грузовиком

Вологодские следователи начали проверку по факту гибели в ДТП начальника регионального угрозыска.

Как сообщает пресс-служба регионального Следственного управления СК РФ, авария произошла накануне около 19.40 на трассе Вологда - Новая Ладога возле поселка Уткино.

По предварительной информации, машина полицейского столкнулась с грузовиком. Kia Rio, в которой ехали и его сын, влетела в Mercedes с прицепом. Мужчина скончался на месте. Ребенок пострадал, его отвезли в больницу.

- На место дорожно-транспортного происшествия направлена постоянно действующая следственно-оперативная группа из числа сотрудников отдела криминалистики и отдела по расследованию особо важных дел, - отметили в Следственном управлении.

Дознаватели осмотрели место аварии, по результатам доследственной проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.