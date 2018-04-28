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28.04.2018 13:38
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Сочи водитель грузовика протаранил пост ДПС и погиб

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)

В Сочи 26-летний водитель грузового фургона "Газель" не справился с управлением, протаранил дорожное ограждение, а затем въехал в здание недействующего поста ДПС.

Начальник вологодского угрозыска погиб в ДТП с грузовиком

В результате аварии мужчина скончался на месте происшествия, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Инцидент произошел около 4 часов на 171-м километре автодороги  Джубга - Сочи.

Сейчас движение на месте аварии регулируют сотрудники ГИБДД. Полиция устанавливает все обстоятельства и причины трагического происшествия.

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