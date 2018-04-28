В Сочи водитель грузовика протаранил пост ДПС и погиб

В Сочи 26-летний водитель грузового фургона "Газель" не справился с управлением, протаранил дорожное ограждение, а затем въехал в здание недействующего поста ДПС.

В результате аварии мужчина скончался на месте происшествия, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Инцидент произошел около 4 часов на 171-м километре автодороги Джубга - Сочи.

Сейчас движение на месте аварии регулируют сотрудники ГИБДД. Полиция устанавливает все обстоятельства и причины трагического происшествия.