Амурчанин пойдет под суд за кражу золота на два миллиона рублей

Уголовное дело, фигурантом которого стал бывший работник золотодобывающего предприятия Амурской области, направлено в суд. Мужчину обвиняют в краже драгоценного металла и его незаконном хранении (пункт "б" части 4 статьи 158 и часть 1 статьи 191 УК РФ).

Как сообщает региональная прокуратура, с 25 июня по 1 сентября прошлого года подозреваемый вместе с другими работниками очищал добываемый артелью золотосодержащий концентрат от других пород. При этом небольшую часть шлихового золота в тайне от других выносил за пределы охраняемой территории в кармане брюк.

В общей сложности он похитил свыше килограмма желтого металла стоимостью более 2,2 миллиона рублей. Украденное хранил в тайнике, устроенном в лесном массиве.

Максимальное наказание, предусмотренное за подобные преступления - десять лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.