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29.04.2018 09:40
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Амурчанин пойдет под суд за кражу золота на два миллиона рублей

Текст: Юлия Гарднер

Уголовное дело, фигурантом которого стал бывший работник золотодобывающего предприятия Амурской области, направлено в суд. Мужчину обвиняют в краже драгоценного металла и его незаконном хранении (пункт "б" части 4 статьи 158 и часть 1 статьи 191 УК РФ).

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Как сообщает региональная прокуратура, с 25 июня по 1 сентября прошлого года подозреваемый вместе с другими работниками очищал добываемый артелью золотосодержащий концентрат от других пород. При этом небольшую часть шлихового золота в тайне от других выносил за пределы охраняемой территории в кармане брюк.

В общей сложности он похитил свыше килограмма желтого металла стоимостью более 2,2 миллиона рублей. Украденное хранил в тайнике, устроенном в лесном массиве.

Максимальное наказание, предусмотренное за подобные преступления - десять лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.

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