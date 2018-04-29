Новости

В Приамурье из горящей квартиры спасли двух человек 09:04
С начала года в Азовском и Черном морях погибли более 70 дельфинов 08:27
Ученые определили взывающие депрессию факторы 08:20
Пожар на Тайване унес жизни семи человек 07:50
На борту был ад: Группа Serebro рассказала об аварийной посадке 07:15
Опубликовано видео нокаута Мира в поединке с Емельяненко 07:06
Северная Корея переведет время на сеульское 06:00
Американцев напугала "мощь российского подводного флота" 05:29
Помпео: Ким Чен Ын готов представить программу по денуклеаризации 04:39
Бриджит Макрон назвала Меланью Трамп доброй и открытой 03:55
Ушел из жизни один из основателей фестиваля Burning Man 03:42
Дональд Трамп рассказал о предстоящей встрече с Ким Чен Ыном 02:49
Бывший президент Перу попросит политическое убежище 02:20
Пушков: У Европы нет потенциала сопротивления США 01:48
В здании Trump Tower в Баку вновь произошел пожар 01:22
Фестиваль "Московское долголетие" посетили около 25 тысяч человек 28.04.2018
Аэропорт "Жуковский" начал работать в штатном режиме 28.04.2018
В Киеве при взрыве гранаты в автомобиле погиб журналист, работавший в АТО 28.04.2018
Москва будет участвовать в поиске решений проблем Корейского полуострова 28.04.2018
Аэропорт "Жуковский" не принимает самолеты 28.04.2018
"Арсенал" победил "Анжи" и поднялся на шестое место в РФПЛ 28.04.2018
Роскомнадзор усовершенствует инструменты блокировки Telegram 28.04.2018
Федора Емельяненко допросили в США в преддверии боя с Миром 28.04.2018
СМИ: США поставили Европе ультиматум в торговой войне 28.04.2018
"Севилья" объявила имя нового главного тренера 28.04.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Майские законы отразятся на зарплатах и футбольных болельщиках
Майские законы отразятся на зарплатах и футбольных болельщиках
Россия раскрыла главную военную хитрость США
Россия раскрыла главную военную хитрость США
Пик активности клещей придется на майские праздники. Как защититься?
Пик активности клещей придется на майские праздники. Как защититься?
29.04.2018 09:04
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Приамурье из горящей квартиры спасли двух человек

Текст: Юлия Гарднер

Пожар произошел в одной из квартир трехэтажного дома Благовещенска в воскресенье утром, сообщает ГУ МЧС по Амурской области.

В Ленобласти из горящего дома спасли 19 человек

К моменту прибытия брандмейстеров из окон на первом этаже валил густой дым, подъезд был также сильно задымлен.

Из квартиры, где произошло возгорание, пожарные спасли двух девушек. Одной из них потребовалась медицинская помощь. Еще 12 человек, в том числе ребенка, эвакуировали из соседних квартир.

Причиной пожара, по предварительной версии, стала непотушенная сигарета.

С возгоранием боролись 17 человек и пять единиц техники.

Главное сегодня

На борту был ад: Группа Serebro рассказала об аварийной посадке
Американцев напугала "мощь российского подводного флота"
Пушков: У Европы нет потенциала сопротивления США
Опубликовано видео нокаута Мира в поединке с Емельяненко
Москва запретила въезд на территорию РФ враждебно настроенных литовцев