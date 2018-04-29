В Приамурье из горящей квартиры спасли двух человек

Пожар произошел в одной из квартир трехэтажного дома Благовещенска в воскресенье утром, сообщает ГУ МЧС по Амурской области.

К моменту прибытия брандмейстеров из окон на первом этаже валил густой дым, подъезд был также сильно задымлен.

Из квартиры, где произошло возгорание, пожарные спасли двух девушек. Одной из них потребовалась медицинская помощь. Еще 12 человек, в том числе ребенка, эвакуировали из соседних квартир.

Причиной пожара, по предварительной версии, стала непотушенная сигарета.

С возгоранием боролись 17 человек и пять единиц техники.