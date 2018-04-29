Новости

Источник: Армен Джигарханян чувствует себя лучше 14:57
Военная авиация подключилась к тушению лесных пожаров 14:55
Рейс из Краснодара в Стамбул отложили более чем на 15 часов 14:50
В Москве полиция задержала двоих участников "стреляющей" свадьбы 14:35
Умер режиссер "Смерти среди айсбергов" 14:35
Патриарх Кирилл назвал служение церкви людям важной частью христианства 14:33
Первый в этом году рейс лайнера "Князь Владимир" в Крым перенесли 14:20
Пролетевшие мимо Луны странные объекты попали на видео 14:18
Под Смоленском загорелся резервуар с бензином 14:05
Telegram частично возобновил работу 13:36
Лучшим тренером Европы по дзюдо признан серб Любиша Майдов 13:32
В Сербии мужчина с гранатой забаррикадировался в доме 13:21
Напольная разметка на всех станциях МЦК появится к ЧМ-2018 13:06
Трамп похвастался новым уровнем космической программы США 13:00
В США рассказали о превосходстве России в киберпространстве 12:45
Путин поприветствовал участников патриотической смены в Орленке 12:40
Ураган в Башкирии сорвал крыши с домов и повалил деревья 12:20
В Свердловской области обнаружили тело ребенка в колодце 12:15
Причиной сбоя Telegram стало отключение электричества в Амстердаме 12:12
В Екатеринбурге загорелся шестиэтажный дом 12:00
"Амкар" - "Спартак". Онлайн-трансляция матча чемпионата России 10:25
Опубликовано еще одно видео с аварийно севшим в Жуковском Ил-38 10:20
Премьер Японии приветствовал решение КНДР о закрытии ядерного полигона 10:12
Итальянский архитектор разработает транспортную схему Ялты 10:06
Лукашенко утвердил соглашение о сотрудничестве в области информационной безопасности 10:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Майские законы отразятся на зарплатах и футбольных болельщиках
Майские законы отразятся на зарплатах и футбольных болельщиках
Россия раскрыла главную военную хитрость США
Россия раскрыла главную военную хитрость США
"Амкар" - "Спартак". Онлайн-трансляция матча чемпионата России
"Амкар" - "Спартак". Онлайн-трансляция матча чемпионата России
29.04.2018 12:20
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Ураган в Башкирии сорвал крыши с домов и повалил деревья

Текст: Ольга Горюнова

Сильнейший ураган, прошедший по Башкирии 28 апреля, нанес существенный ущерб в нескольких районах республики.

Фото: Константин Лейфер/ТАСС
Увеличилось число жертв московского урагана

По информации ГУ МЧС РФ по РБ, в Ермекеевском районе ветер сорвал листы железной кровли со здания районной администрации, нескольких жилых домов. В райцентре Бижбулякского района ураган повредил крышу детсада.

В Стерлитамаке шквалистый ветер валил деревья, одно при падении задело женщину, ее пришлось госпитализировать.

В Уфе на улице Сагита Агиша ветер сорвал рекламный щит, а на улице Цюрупы повалил строительные и снес мягкую кровлю с крыши одного из зданий.

Сегодня ГУ МЧС РФ по РБ также предупреждает жителей о шквалистом усилении ветра до 22 метров в секунду.

Главное сегодня

Telegram частично возобновил работу
Опубликовано еще одно видео с аварийно севшим в Жуковском Ил-38
Американцев напугала "мощь российского подводного флота"
Опубликовано видео нокаута Мира в поединке с Емельяненко
Пушков: У Европы нет потенциала сопротивления США