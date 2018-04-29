Ураган в Башкирии сорвал крыши с домов и повалил деревья

Сильнейший ураган, прошедший по Башкирии 28 апреля, нанес существенный ущерб в нескольких районах республики.

По информации ГУ МЧС РФ по РБ, в Ермекеевском районе ветер сорвал листы железной кровли со здания районной администрации, нескольких жилых домов. В райцентре Бижбулякского района ураган повредил крышу детсада.

В Стерлитамаке шквалистый ветер валил деревья, одно при падении задело женщину, ее пришлось госпитализировать.

В Уфе на улице Сагита Агиша ветер сорвал рекламный щит, а на улице Цюрупы повалил строительные и снес мягкую кровлю с крыши одного из зданий.

Сегодня ГУ МЧС РФ по РБ также предупреждает жителей о шквалистом усилении ветра до 22 метров в секунду.