Появилось видео с борта аварийно севшего в Черногории самолета

В Сети появилось видео с борта незапланировано севшего в Подгорице самолета авиакомпании S7 Airlines, который совершал рейс из Москвы в черногорский Тиват.

Короткий ролик, демонстрирующий проведение стюардессой инструктажа, на фоне которого слышны плач и крики в салоне, опубликовал канал РЕН-ТВ. Причиной нештатной ситуации стала проблема с закрылками, пояснили в пресс-службе авиаперевозчика.

На борту аварийно севшего лайнера находились музыканты группы Serebro. Солистка коллектива в своем Instagram детально рассказала о происшествии.