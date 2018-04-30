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Рубрика: Происшествия

Появилось видео с борта аварийно севшего в Черногории самолета

Текст: Оксана Грибанова

В Сети появилось видео с борта незапланировано севшего в Подгорице самолета авиакомпании S7 Airlines, который совершал рейс из Москвы в черногорский Тиват.

В Индонезии лайнер Lion Air выкатился за пределы полосы

Короткий ролик, демонстрирующий проведение стюардессой инструктажа, на фоне которого слышны плач и крики в салоне, опубликовал канал РЕН-ТВ. Причиной нештатной ситуации стала проблема с закрылками, пояснили в пресс-службе авиаперевозчика.

На борту аварийно севшего лайнера находились музыканты группы Serebro. Солистка коллектива в своем Instagram детально рассказала о происшествии.

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