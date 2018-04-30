В ЕАО возбудили дело о мошенничестве при сдаче домов для подтопленцев

В Еврейской автономии прокуратура Ленинского района обнаружила серьезные нарушения при строительстве и сдаче многоквартирных жилых домов для пострадавших от наводнения на Амуре в 2013 году.

Администрация муниципального образования "Ленинский муниципальный район" заключила в 2014-м контракты с ООО "Мегастрой-8" на капитальное строительство в селах Ленинское и Новое жилых домов для подтопленцев. Стоимость работ по контрактам составила более 42 миллионов рублей.

Фирма сполна получила все деньги, сдала дома, в которые заселились люди. Практически сразу новоселы начали жаловаться на то, что в квартирах холодно, а от повышенной влажности на стенах и потолках образовалась плесень.

Прокуратура провела проверку. Выяснилось,что при сооружении и вводе в эксплуатацию зданий были нарушены требования проектно-сметной документации, не выполнено устройство песчаного слоя между отмосткой и теплоизоляционными слоями фундамента, устройство штукатурных слоев, не была проведена необходимая гидроизоляция.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".