Новости

"Локомотив" и "Зенит" претендуют на Карло Анчелотти 12:29
На Кубани неизвестные расстреляли из пистолета Mercedes 12:25
Спасатели из Хакасии выехали на ликвидацию обрушения шахты в Туве 12:20
На Москву надвигается гроза с порывистым ветром 11:59
Самолет вынужденно приземлился в Минводах из-за курившего пассажира 11:55
Журналисты погибли при освещении теракта в Кабуле 11:48
Камчатские пожарные потушили загоревшееся судно 11:25
В Удмуртии затопило поселок Кизнер 11:15
В ЕАО возбудили дело о мошенничестве при сдаче домов для подтопленцев 11:13
Фильм про супергероев установил исторический рекорд по кассовым сборам 10:44
Пассажирский автобус столкнулся с фурой на трассе Тюмень-Омск 10:30
В Туве произошло обрушение шахты 10:27
В Башкирии ураган сорвал крышу с детского дома 10:25
В Подмосковье активизировались клещи 09:27
Глава МВД Британии объяснила причины своей отставки 09:25
Появилось видео с борта аварийно севшего в Черногории самолета 09:01
Чемпионат мира по игре го впервые пройдет во Владивостоке 09:00
В результате обвала грунта на севере Китая погибли 9 человек 08:54
СМИ: Токио пытается организовать японо-северокорейский саммит 08:27
Застрявшие в ОАЭ приморские моряки скоро вернутся в Россию 08:07
Израильские военные не стали комментировать ночные удары по Сирии 07:47
Пучков: Штрафы за поджоги травы будут увеличены 07:47
В Индонезии лайнер Lion Air выкатился за пределы полосы 07:31
Ученые предрекли засуху в лесах Амазонки 06:59
В столице Афганистана прогремел взрыв 06:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на неделе с 30 апреля по 6 мая
Что не пропустить по ТВ на неделе с 30 апреля по 6 мая
Россия раскрыла главную военную хитрость США
Россия раскрыла главную военную хитрость США
Пик активности клещей придется на майские праздники. Как защититься?
Пик активности клещей придется на майские праздники. Как защититься?
30.04.2018 08:07
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Застрявшие в ОАЭ приморские моряки скоро вернутся в Россию

Текст: Инесса Доценко

После оформления необходимых документов экипаж танкера "Кристал Ист", владельцем которого является ООО "Находка-Портбункер", сможет вернуться в Приморье. Об этом сообщили в администрации региона.

Фото: РПСМ
Застрявшие в ОАЭ приморские моряки подали сигнал SOS

Напомним, в 2017 году российский танкер был арестован в порту ОАЭ по запросу Газпромбанка, наложившего арест на судно. Экипажу в соответствии с местными законами запретили покинуть судно до тех пор, пока оно не продано либо не появится другой экипаж. Осенью моряков сменили другие, прилетевшие из России. Сменный экипаж весной 2018 года оказался в тяжелом положении: возникли проблемы с топливом и продуктами, после чего команда подала сигнал SOS.

С просьбой о содействии в урегулировании ситуации, которая сложилась на территории Дубая с российским танкером "Кристал Ист" с экипажем на борту, к врио губернатора Приморья Андрею Тарасенко в апреле обратился Генеральный консул РФ в Дубае Гоча Буачидзе.

- После вмешательства в ситуацию полпреда президента в ДФО, АО "Газпромбанк" и Генеральное Консульство России в Дубае (ОАЭ) согласовали с портовыми властями Шарджа возможность замены экипажей на иностранных моряков и ещё одного российского танкера "Каролина Винд", также принадлежащего ООО "Находка-Портбункер", - пояснили в администрации Приморья.

Представители Газпромбанка пообещали, что возьмут на себя все финансовые обязательства по репатриации моряков - оплату проживания в гостинице и вылет в Находку.

Главное сегодня

Израильские военные не стали комментировать ночные удары по Сирии
Глава МВД Британии объяснила причины своей отставки
Журналисты погибли при освещении теракта в Кабуле
Появилось видео с борта аварийно севшего в Черногории самолета
СМИ: Токио пытается организовать японо-северокорейский саммит