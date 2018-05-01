В Мурманской области семья погибла из-за замыкания электропроводки

В городе Апатиты Мурманской области следователи начали проверку обстоятельств пожара, унесшего жизни целой семьи. Среди погибших - семилетний мальчик.

Как сообщает Следственный комитет по Мурманской области, трагедия произошла в квартире дома №99 по улице Строителей. Предварительная причина пожара - замыкание электропроводки.

Отец и мать мальчика погибли на месте происшествия, по предварительным данным, они задохнулись от дыма.

Ребенка вынесли из горящей квартиры, но несмотря на все усилия врачей "скорой" мальчик умер по дороге в больницу.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства случившегося. Обгоревшую квартиру обследуют эксперты. По результатам проверки в ведомстве обещают принять процессуальное решение.