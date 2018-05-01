Новости

В Астрахани частично обрушился жилой дом 09:20
В аэропорту Нью-Йорка полиция неделю ловила сбежавшую кошку 09:15
В Екатеринбурге при пожаре в девятиэтажке пострадали семь человек 09:14
В освобожденных городах Сирии образовались очереди из желающих служить 08:53
Грызлов прокомментировал изменение формата операции в Донбассе 08:43
В Финском заливе нашли без вести пропавшую советскую подлодку 08:22
Россиян предупредили об опасном инфекционном заболевании в Швейцарии 08:01
Шесть человек погибли и десять пострадали в автокатастрофе в Индии 07:44
В Мурманской области семья погибла из-за замыкания электропроводки 07:31
Госдеп вернет снятый в Сиэтле российский флаг посольству РФ 07:25
Президент РК передал лидеру КНДР флешку с экономическим планом 07:14
СМИ: Трамп попросил совет у Меркель по поводу контактов с Путиным 06:25
Во Владивосток прибыл кубок ЧМ-2018 06:18
Движение транспорта по Москве сегодня ограничат 05:52
Пентагон отверг причастность к недавним ракетным ударам по Сирии 05:46
National Interest назвал главным врагом американцев их госдолг 04:50
Экс-президент Перу и его жена вышли из тюрьмы 04:36
СМИ: Трамп отложил введение пошлин на сталь и алюминий из ЕС 04:19
В Китае пассажира арестовали за "проветривание самолета" 03:35
Из США депортировали обвиняемого в покушении на убийство россиянина 03:22
Создатель WhatsApp покинул компанию из-за споров с Facebook 02:56
Председательство в СБ ООН перешло к Польше 02:27
СМИ: В Тбилиси "клубный наркотик" убил двух человек 02:03
Письмо Джека Потрошителя продано за 41 тысячу долларов 01:42
В Раде рассказали о страхе Порошенко понести ответственность 01:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на неделе с 30 апреля по 6 мая
Что не пропустить по ТВ на неделе с 30 апреля по 6 мая
Россия раскрыла главную военную хитрость США
Россия раскрыла главную военную хитрость США
Пик активности клещей придется на майские праздники. Как защититься?
Пик активности клещей придется на майские праздники. Как защититься?
01.05.2018 07:31
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Мурманской области семья погибла из-за замыкания электропроводки

Текст: Вера Черенева (Мурманская область)

В городе Апатиты Мурманской области следователи начали проверку обстоятельств пожара, унесшего жизни целой семьи. Среди погибших - семилетний мальчик.

Как сообщает Следственный комитет по Мурманской области, трагедия произошла в квартире дома №99 по улице Строителей. Предварительная причина пожара - замыкание электропроводки.

В Петербурге из горящей высотки госпитализирован младенец

Отец и мать мальчика погибли на месте происшествия, по предварительным данным, они задохнулись от дыма.

Ребенка вынесли из горящей квартиры, но несмотря на все усилия врачей "скорой" мальчик умер по дороге в больницу.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства случившегося. Обгоревшую квартиру обследуют эксперты. По результатам проверки в ведомстве обещают принять процессуальное решение.

Главное сегодня

В Екатеринбурге при пожаре в девятиэтажке пострадали семь человек
Путин и Нетаньяху обсудили план по иранской ядерной программе
Трамп отложил введение пошлин на сталь и алюминий из Евросоюза
Движение транспорта по Москве сегодня ограничат
В Сиэтле ночью сняли флаг РФ с резиденции генерального консула