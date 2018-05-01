В петербургском доме рухнуло перекрытие

Прокуратура Фрунзенского района начала проверку информации о рухнувшем межетажном перекрытии в многоквартирном доме на Лиговском проспекте.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в самом помещении, где произошло обрушение, никто не жил, информации ол пострадавших не поступало.

Тем не менее, прокуроры решили проверить соблюдение федеральных законов при управлении жилым домом. Известно, что здание находится в ведении первого жилкомсервиса Фрунзенского района.

Надзорное ведомство намерено оценить действия должностных лиц и в случае необходимости принять меры прокурорского реагирования.