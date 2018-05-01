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01.05.2018 17:49
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В петербургском доме рухнуло перекрытие

Текст: Алексей Васильев (Санкт-Петербург)

Прокуратура Фрунзенского района начала проверку информации о рухнувшем межетажном перекрытии в многоквартирном доме на Лиговском проспекте.

В Астрахани частично обрушился жилой дом

Как сообщает пресс-служба ведомства, в самом помещении, где произошло обрушение, никто не жил, информации ол пострадавших не поступало.

Тем не менее, прокуроры решили проверить соблюдение федеральных законов при управлении жилым домом. Известно, что здание находится в ведении первого жилкомсервиса Фрунзенского района.

Надзорное ведомство намерено оценить действия должностных лиц и в случае необходимости принять меры прокурорского реагирования.

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