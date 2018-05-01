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01.05.2018 18:06
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Урале в лобовом столкновении иномарок погибли два человека

Текст: Анатолий Меньшиков

ДТП произошло около 17 часов по местному времени на развязке при подъезде к городу Первоуральску. Двигавшийся с непозволительной скоростью Ford вынесло на встречную полосу, где он столкнулся Hyundai Accent, сообщает региональное управление ГИБДД.

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По свидетельствам очевидцев, при сокрушительном ударе Ford потерял колеса, перелетел через ограждение и свалился с моста. Тем не менее водитель остался жив, он доставлен в реанимацию местной больницы. А вот управлявший другой иномаркой 22-летний мужчина и рядом с ним сидевшая молодая женщина погибли сразу.

Два других пассажира Hyundai, по данным правоохранителей, получили тяжелые ранения.

Автоинспекторы, обследовавшие покореженные автомобили, обратили внимание на застывшую у отметки 150 км/ч стрелку спидометра Ford.

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