В Подмосковье собака растерзала пятилетнюю девочку

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил детально разобраться в обстоятельствах недавней трагедии в Подмосковье: там 5-летнюю девочку растерзал мастиф. Собака нанесла ребенку серьезную травму головы.

По предварительным данным, все произошло в деревне Булатниково. Девочка играла возле своего дома, когда к ней подошла соседская собака. Малышка хотела обнять животное, но мастиф буквально вцепился ей в голову. Сейчас пострадавшая находится в больнице.

Проверку по этому факту начала полиция. Александр Бастрыкин обратился в прокуратуру, чтобы материалы передали в Следственный комитет.

Как сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, будут выяснены все детали происшествия. Следователи разберутся, почему никто не следил за опасной собакой.