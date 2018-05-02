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02.05.2018 15:17
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Подмосковье собака растерзала пятилетнюю девочку

Текст: Сергей Бабкин

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил детально разобраться в обстоятельствах недавней трагедии в Подмосковье: там 5-летнюю девочку растерзал мастиф. Собака нанесла ребенку серьезную травму головы.

По предварительным данным, все произошло в деревне Булатниково. Девочка играла возле своего дома, когда к ней подошла соседская собака. Малышка хотела обнять животное, но мастиф буквально вцепился ей в голову. Сейчас пострадавшая находится в больнице.

Проверку по этому факту начала полиция. Александр Бастрыкин обратился в прокуратуру, чтобы материалы передали в Следственный комитет.

Как сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, будут выяснены все детали происшествия. Следователи разберутся, почему никто не следил за опасной собакой.

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