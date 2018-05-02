В Благовещенске возбуждено дело по факту стрельбы в ребенка

Полицейские Благовещенска возбудили уголовное дело по статье 116 УК РФ "Нанесение побоев или причинение иных насильственных действий, причинивших физическую боль".

- В полицию поступило заявление по факту стрельбы в 13 летнего ребенка. Оперативная группа выясняет все обстоятельства случившегося. Жизни ребенка ничего не угрожает, - сказала "РГ" Татьяна Кутека, специалист по связям с общественностью МО МВД по городу Благовещенску.

Очевидцы преступления утверждают, что стрельба велась из белого микроавтобуса в одном из спальных районов областного центра.