В ДТП под Нижним Тагилом погибли трое

Авария произошла на 167-м километре федерального шоссе Екатеринбург - Нижний Тагил - Серов. По предварительным данным ГИБДД, водитель "Хонда Аккорд" не справился с управлением. Машина, двигавшаяся со стороны поселка Горноуральский, сошла с дороги и перевернулась.

Трое человек, находившихся в салоне, тут же скончались от тяжелых ран. Все они не были пристегнуты ремнями безопасности, подчеркивают в управлении ГИБДД Нижнего Тагила.

Установлены личности погибших. Управлял иномаркой 33-летний житель поселка с 15-летним стажем вождения. Также из Горноуральского женщина 41 года. Вторая пассажирка, 23-летняя девушка, - из соседнего села.