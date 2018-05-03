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03.05.2018 14:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Ярославлем рыбак погиб от удара током

Текст: Элина Труханова (Ярославль)

В Ярославской области начали доследственную проверку по факту гибели 50-летнего рыбака.

В региональном следственном управлении СК РФ рассказали, что тело мужчины было найдено утром 2 мая на берегу озера в деревне Искробол Некрасовского района.

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- По предварительным данным, он во время рыбалки задел удочкой провода линии электропередачи и скончался в результате поражения электрическим током, - уточнила официальный представитель ведомства Кристина Гузовская.

О трагедии в полицию сообщили мужчины, рыбачившие неподалеку.

Следователи осмотрели место происшествия и опросили очевидцев. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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