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03.05.2018 11:53
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Хабаровске загорелись шесть жилых домов и автосервис

Текст: Дина Непомнящая

В Хабаровске на площади две тысячи квадратных метров горят шесть частных домов и автосервис. Возгорание произошло в микрорайоне Красная Речка, сообщает Главное управление МЧС России по краю.

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Как сообщили специалисты, пожар начался в здании автосервиса и быстро перекинулся на жилые дома. По данным ТАСС, распространению огня способствует сильный ветер.

По предварительным данным службы спасения, пострадавших нет. Для тушения возгорания на место происшествия направлены самолет Бе-200 и вертолет Ми-8.

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