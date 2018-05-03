В Хабаровске загорелись шесть жилых домов и автосервис

В Хабаровске на площади две тысячи квадратных метров горят шесть частных домов и автосервис. Возгорание произошло в микрорайоне Красная Речка, сообщает Главное управление МЧС России по краю.

Как сообщили специалисты, пожар начался в здании автосервиса и быстро перекинулся на жилые дома. По данным ТАСС, распространению огня способствует сильный ветер.

По предварительным данным службы спасения, пострадавших нет. Для тушения возгорания на место происшествия направлены самолет Бе-200 и вертолет Ми-8.