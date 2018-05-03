На соликамском руднике появилась новая тридцатиметровая воронка

Новости

Под Ярославлем рыбак погиб от удара током 14:50
В Подмосковье столкнулись шесть машин 14:45
Путин и Инфантино получат паспорта болельщика 14:36
Россия второй месяц исполняет сделку ОПЕК+ менее чем на 100% 14:33
На двух московских улицах уложат маты для снижения вибрации трамваев 14:30
Собянин отметил успех москвичей на Всероссийской школьной олимпиаде 14:30
В Кремле не согласны с критикой действий компаний, пострадавших от санкций 14:25
В Кремле напомнили о море лживой информации 14:21
В Москве покажут несколько гиперзвуковых ракет семейства "Кинжал" 14:18
В Кремле объяснили сокращение расходов на оборону 14:12
18-летняя итальянская регбистка погибла из-за травмы во время матча 14:09
Эксперты назвали "худшими рок-группами в истории" Bon Jovi и Queen 14:05
В Кремле прокомментировали ситуацию в Армении 14:00
В Краснодаре самолет экстренно сел из-за болезни пассажира 13:50
МИД РФ надеется на правовое разрешение разногласий в Армении 13:47
В Екатеринбурге двухлетняя девочка утонула в реке 13:44
На востоке Москвы поймали наркодилера 13:41
Патриарх Кирилл в Кемерове почтил память жертв "Зимней вишни" 13:36
Джоан Роулинг извинилась за убийство домового Добби 13:35
Украина переименует две области 13:31
Первый корабль со штатным "Панцирем-М" подготовили к спуску на воду 13:30
В Поморье на работницу вокзала завели дело о заточении подростков 13:26
Вузы Беларуси примут 54,5 тыс студентов в 2018 году 13:23
Джейк Джилленхол сыграет известного композитора у Кэри Фукунаги 13:20
К инаугурации Владимира Путина выпустят почтовую марку 13:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как вернуть вещь в интернет-магазин
Как вернуть вещь в интернет-магазин
Что не пропустить по ТВ на неделе с 30 апреля по 6 мая
Что не пропустить по ТВ на неделе с 30 апреля по 6 мая
Где и когда можно разводить костры и готовить шашлыки
Где и когда можно разводить костры и готовить шашлыки
03.05.2018 13:02
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На соликамском руднике появилась новая тридцатиметровая воронка

Текст: Алексей Трапезников

На рудоуправлении Соликамск-2 (Пермский край) зафиксировано образование новой воронки, размеры которой составляют 25 на 32 метра.

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
Минэнерго: В РФ 20 шахтам присвоена высокая степень риска по авариям

Как пояснили в компании "Уралкалий", которой принадлежит рудоуправление, возможное образование такой воронки в опасной зоне ранее было определено представителями научно-исследовательских организаций, совместно с сотрудниками предприятия. Поэтому сложившаяся ситуация не оказала негативного влияния на деятельность рудоуправления Соликамск-2, а также других рудоуправлений, которые продолжают работу в штатном режиме.

Напомним, опасная зона на рудоуправлении Соликамск-2 появилась в 2014 году, когда было зафиксировано появление воронки размером 152 на 183 метра. Новая воронка появилась на расстоянии 56 метров от старой.

Главное сегодня

В Кремле прокомментировали ситуацию в Армении
Лавров обвинил британские власти в отказе в доступе к Скрипалям
Китай разместил ракетный комплекс на спорных островах в ЮКМ
Пушков оценил решение властей выдворить Мацейчука
Певца Вадима Мулермана похоронят в Харькове