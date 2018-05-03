На соликамском руднике появилась новая тридцатиметровая воронка

На рудоуправлении Соликамск-2 (Пермский край) зафиксировано образование новой воронки, размеры которой составляют 25 на 32 метра.

Как пояснили в компании "Уралкалий", которой принадлежит рудоуправление, возможное образование такой воронки в опасной зоне ранее было определено представителями научно-исследовательских организаций, совместно с сотрудниками предприятия. Поэтому сложившаяся ситуация не оказала негативного влияния на деятельность рудоуправления Соликамск-2, а также других рудоуправлений, которые продолжают работу в штатном режиме.

Напомним, опасная зона на рудоуправлении Соликамск-2 появилась в 2014 году, когда было зафиксировано появление воронки размером 152 на 183 метра. Новая воронка появилась на расстоянии 56 метров от старой.