В КБР завели дело о гибели ребенка в канализационном люке

Следственное управление СК по Кабардино-Балкарии возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели трехлетнего ребенка в селе Заречном Прохладненского района республики. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе ведомства.

ЧП произошло еще 25 апреля. Мальчик отправился на прогулку с соседскими детьми, а его мать в это время делала уборку дома. Когда женщина вышла за сыном во двор, то не смогла его найти. Были быстро организованы поиски, и тело ребенка нашли за домом в открытом канализационном люке, который оказался заполнен сточной водой.

- Ребенок погиб от утопления. Следствием устанавливаются все обстоятельства, приведшие к гибели малолетнего. В частности будет дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за содержание канализационных систем. Расследование уголовного дела продолжается, - отметили в СК.