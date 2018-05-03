Во Владикавказе в массовой драке ранено трое мужчин

Во Владикавказе во время массовой драки у одного из кафе города трое мужчин получили многочисленные ножевые ранения. Инцидент произошел около часа ночи. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Северной Осетии.

По данным ведомства, администратор кафе, увидев массовую драку, нажал тревожную кнопку сигнализации и вызвал вневедомственную охрану. Для того чтобы остановить беспорядки, потребовалось два экипажа вневедомственной охраны Росгвардии. Когда правоохранители приехали к месту ЧП, участники беспорядков попытались выбросить ножи и скрыться, но все-таки были задержаны и позже переданы полиции для дальнейшего разбирательства.

- Как выяснилось, между компанией молодых людей, праздновавших в кафе день рождения, и тремя задержанными завязалась словесная перепалка, переросшая в дальнейшем в драку, - уточнили в пресс-службе. - В результате драки трое молодых людей с многочисленными ножевыми ранениями были доставлены в больницу, где им оказана медицинская помощь. В отношении троих злоумышленников решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"). Один из задержанных ранее уже трижды привлекался к уголовной ответственности по разным статьям.