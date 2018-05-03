В Поморье на работницу вокзала завели дело о заточении подростков

В Поморье следователи завели дело на работницу вокзала станции Удима, запершую подростков на ключ, чтобы те убрали мусор. Женщину обвиняют в "незаконном лишении свободы несовершеннолетних".

Как сообщает пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ, техработница вокзала была пьяна, когда заметила в одном из помещений вокзала пятерых 16-летних подростков. Вокруг было намусорено, и она решила, что это их рук дело. Тогда она заперла дверь на ключ и не выпускала детей до тех пор, пока они не навели порядок.

Подростки были выпущены только после того, как убрали мусор. Согласно статье 127 УК РФ, женщине грозит до пяти лет лишения свободы либо принудительные работы. Расследование продолжается.