В Ростовской области возбуждено дело на похитителей подростка

В Ростовской области следователи возбудили уголовное дело в отношении четверых жителей Азовского района. Они обвиняются в похищении человека и вымогательстве, сообщили "РГ" в пресс-службе областного СК РФ.

По данным следствия, четверо местных жителей напали на 17-летнего подростка, насильно усадив его в автомобиль, где удерживали юношу в течение четырех часов. Подозреваемые требовали от него выкуп в размере 10 тысяч рублей.

Мать мальчика передала похитителям требуемую сумму, после чего подросток был отпущен.

Трое подозреваемых были задержаны в тот же день. По ходатайству следователя суд избрал в их отношении меру пресечения в виде заключения под стражу.

Еще один соучастник преступления объявлен в розыск.