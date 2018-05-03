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03.05.2018 18:04
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ростовской области возбуждено дело на похитителей подростка

Текст: Тимур Алиев (Ростов-на-Дону)

В Ростовской области следователи возбудили уголовное дело в отношении четверых жителей Азовского района. Они обвиняются в похищении человека и вымогательстве, сообщили "РГ" в пресс-службе областного СК РФ.

Фото: Depositphotos.com
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По данным следствия, четверо местных жителей напали на 17-летнего подростка, насильно усадив его в автомобиль, где удерживали юношу в течение четырех часов. Подозреваемые требовали от него выкуп в размере 10 тысяч рублей.

Мать мальчика передала похитителям требуемую сумму, после чего подросток был отпущен.

Трое подозреваемых были задержаны в тот же день. По ходатайству следователя суд избрал в их отношении меру пресечения в виде заключения под стражу.

Еще один соучастник преступления объявлен в розыск.  

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