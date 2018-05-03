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03.05.2018 17:33
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Уволен замначальника полиции Краснодара

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)

В Краснодаре заместитель начальника полиции города уволен из органов МВД из-за того, что его жена несла службу в одном из подразделений, которые он курировал, то есть была его подчиненной. Полковника уволили с формулировкой "утрата доверия".

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По данным источников "РГ" в правоохранительных органах, высокопоставленным полицейским, которого сняли с должности, оказался полковник Вячеслав Яшин. Поводом для увольнения его со службы стали результаты проверки, которая недавно прошла в УВД Краснодара. "Документы подписывал  Яшин, а готовила их его жена, - сообщил источник. - Она работала вместе с ним, занимая должность специалиста отдела труда и заработной платы".

В ГУ МВД России по Краснодарскому краю официально прокомментировали увольнение заместителя начальника полиции города.

- При проведении служебной проверки установлено, что близкая родственница одного из должностных лиц, в нарушение нормативно-правовых актов МВД России, несла службу в курируемом им подразделении, - сообщили в пресс-службе ведомства. - Поводом для проведения проверки стало неизвещение сотрудником полиции своего руководства о том, что его близкая родственница на протяжении двух месяцев несет службу в курируемом им подразделении. Данный факт мог привести к личной заинтересованности при исполнении служебных обязанностей и конфликту интересов. В настоящее время заместитель руководителя УМВД России по Краснодару уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, в связи с утратой доверия.
      

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