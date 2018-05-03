В Минобороны назвали возможную причину катастрофы Су-30СМ

Причиной авиакатастрофы, по предварительной информации, могло стать попадание в двигатель самолета крупной птицы. Впрочем, авиаэксперты сомневаются в ней, поскольку, по их словам, во время испытаний в двигатели самолетов бросали тушки птиц, и ни к каким негативным последствиям это не приводило.
Установлено, что огневого воздействия по упавшему в море российскому самолету не было. Авиакатастрофа произошла в 09:45 по московскому времени неподалеку от авиабазы Хмеймим. Самолет только взлетел и набирал высоту, но неожиданно рухнул в воду. По данным Минобороны РФ, оба летчика до последних минут пытались спасти самолет, поэтому не успели катапультироваться.
Ранее официально сообщалось, что за время военной операции в Сирии ВКС России потеряли 6 самолетов и 5 вертолетов.
Су-30СМ - современный российский истребитель, относящийся к поколению "4+". Самолет стоит на вооружении Воздушно-космических сил и морской авиации ВМФ России. Су-30СМ обладает сверхманевренностью, оснащен радиолокатором с фазированной антенной решеткой, двигателями с управляемым вектором тяги и передним горизонтальным оперением. Истребитель оснащен современным и перспективным высокоточным вооружением класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность".
#سوريا | تحطّم طائرة روسية فوق البحر المتوسط ومقتل طياريها #روسياhttps://t.co/v3tqPCBRvJ pic.twitter.com/FJblpcUho9— قناة الميادين (@AlMayadeenNews) 3 мая 2018 г.