В Минобороны назвали возможную причину катастрофы Су-30СМ

Специальная комиссия министерства обороны России выяснит причины авиакатастрофы российского военного истребителя в Средиземном море. В четверг в военном ведомстве сообщили о крушении Су-30СМ Воздушно-космических сил России в море возле берегов Сирии. Уже известно, что оба летчика, находившихся на борту истребителя, погибли.

Причиной авиакатастрофы, по предварительной информации, могло стать попадание в двигатель самолета крупной птицы. Впрочем, авиаэксперты сомневаются в ней, поскольку, по их словам, во время испытаний в двигатели самолетов бросали тушки птиц, и ни к каким негативным последствиям это не приводило.

Установлено, что огневого воздействия по упавшему в море российскому самолету не было. Авиакатастрофа произошла в 09:45 по московскому времени неподалеку от авиабазы Хмеймим. Самолет только взлетел и набирал высоту, но неожиданно рухнул в воду. По данным Минобороны РФ, оба летчика до последних минут пытались спасти самолет, поэтому не успели катапультироваться.

Ранее официально сообщалось, что за время военной операции в Сирии ВКС России потеряли 6 самолетов и 5 вертолетов.

Су-30СМ - современный российский истребитель, относящийся к поколению "4+". Самолет стоит на вооружении Воздушно-космических сил и морской авиации ВМФ России. Су-30СМ обладает сверхманевренностью, оснащен радиолокатором с фазированной антенной решеткой, двигателями с управляемым вектором тяги и передним горизонтальным оперением. Истребитель оснащен современным и перспективным высокоточным вооружением класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность".