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04.05.2018 04:30
Рубрика: Происшествия

МИД: Россия и Аргентина работают над соглашением по антитеррору

Россия рассчитывает подписать в конце текущего года с Аргентиной двустороннее межправительственное соглашение о борьбе с терроризмом. Об этом сообщил заместитель директора департамента по вопросам новых вызовов и угроз министерства иностранных дел РФ Дмитрий Феоктистов.

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По его словам, аргентинцы ранее уклонялись от разработки подобного документа. "У них нет практики заключения двусторонних соглашений по антитеррору, - пояснил дипломат. - Они ориентируются на работу на многосторонних площадках и на выполнение международных конвенций".

"Если аргентинская сторона будет так же (как российская) оперативно и эффективно работать, то возможность для подписания такого документа могла бы представиться в ходе предстоящего визита президента России (Владимира Путина) в Аргентину в конце ноября - начале декабря для участия в саммите "двадцатки", - сказал Феоктистов.

Встреча лидеров Группы двадцати, напоминает ТАСС, запланирована на 30 ноября - 1 декабря в Буэнос-Айресе.

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