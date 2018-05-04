Под Курском тепловоз протаранил машину с подростками

В Курской области произошло ДТП с участием маневрового тепловоза и Chevrolet Niva. В результате происшествия пострадали четыре человека, сообщили в областном УМВД.

Авария произошла вечером 3 мая на 86 километре перегона "Курск-Касторное". По предварительным данным, в 21.47 Chevrolet Niva выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора. В этот момент в автомобиль врезался шедший по перегону маневровый тепловоз.

За рулем внедорожника находился 18-летний подросток, вместе с ним ехали его приятели: парень и две девушки 16-18 лет. Все четверо подростков доставлены в районную больницу с различными травмами.