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04.05.2018 18:00
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Курском тепловоз протаранил машину с подростками

Текст: Антон Валагин (Курск)

В Курской области произошло ДТП с участием маневрового тепловоза и Chevrolet Niva. В результате происшествия пострадали четыре человека, сообщили в областном УМВД.

Фото: УГИБДД по Ивановской области
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Авария произошла вечером 3 мая на 86 километре перегона "Курск-Касторное". По предварительным данным, в 21.47 Chevrolet Niva выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора. В этот момент в автомобиль врезался шедший по перегону маневровый тепловоз.

За рулем внедорожника находился 18-летний подросток, вместе с ним ехали его приятели: парень и две девушки 16-18 лет. Все четверо подростков доставлены в районную больницу с различными травмами.

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