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04.05.2018 06:11
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Приморский циклон обрушился на Сахалин

Текст: Дина Непомнящая

Циклон, накануне охвативший большую часть Приморского края, пришел на Сахалин. Сейчас на острове наблюдаются сильный ветер, ливневые дожди и местами мокрый снег. Об этом в управлении Сахалингидрометслужбы сообщили агентству "Интерфакс".

- Погода значительно ухудшилась на юге Сахалина. В Корсаковском и Анивском районах выпало почти 30% месячной нормы осадков. Ветер в порывах достигает 23 метров в секунду, в Южно-Сахалинске - 25-28 метров в секунду. Погода ухудшается в Макаровском, Долинском и Поронайском районах, - отмечают специалисты.

В Приморье устранили последствия циклона

Сильным ветром выдавило стеклопакеты на лоджии строящегося многоэтажного дома в Южно-Сахалинске. Повреждена отделка некоторых новостроек. На среднюю площадку горнолыжного комплекса "Горный воздух" повалило деревья.

Жители острова размещают в соцсетях фотографии и видео снесенных ветром автобусных остановок, урн, дорожных знаков и заваленных снегом машин.

Накануне в области было объявлено штормовое предупреждение. На сайте администрации Южно-Сахалинска появилось сообщение об отмене занятий первой смены во всех школах. Позже была размещена информация о том, что занятия второй смены пройдут по расписанию.

Дошкольные учреждения и предприятия региона функционируют в штатном режиме.

Улучшение погодных условий ожидается в субботу. 

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