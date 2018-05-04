В Нижегородской области самолет упал в реку

Легкомоторный самолет упал в реку в Нижегородской области. В результате происшествия удалось спасти двух человек, сообщает ТАСС со ссылкой на старшего помощника Приволжского транспортного прокурора Майю Иванову.

- Легкомоторный самолет упал в реку Оку около города Дзержинска Нижегородской области. На борту находились два человека, они спасены. На место выехали сотрудники Нижегородской транспортной прокуратуры, начата проверка, - сказала Иванова.

Причина происшествия пока выясняется. Сотрудники прокуратуры планируют проверить соблюдение законодательства о безопасности полетов и законность использования воздушного транспорта.

По данным Главного управления МЧС России по Нижегородской области, упавший самолет был спортивным, а пострадавших мужчин спасли жители поселка Дачный. Другие обстоятельства происшествия выясняются.



