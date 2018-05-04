На Алтае возбудили дело о рухнувшем потолке в детском бассейне

Следственные органы Алтайского края возбудили уголовное дело по факту обрушения части потолочной конструкции в бассейне в городе Бийска.

Потолок в специализированной детско-юношеской школе олимпийского резерва рухнул прямо во время занятий юных пловцов.

- В марте 2018 года во время тренировки школьников в бассейне произошло частичное обрушение перекрытия крыши, - пояснила "РГ" старший помощник руководителя СУ СК РФ по Алтайскому краю Людмила Рязанцева. - Обломок потолочной конструкции порвал натяжной потолок и упал в воду. Только по счастливой случайности никто из детей, находившихся в это время в бассейне, не пострадал.

По словам Людмилы Рязанцевой, уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей". Следователям предстоит оценить действия должностных лиц специализированной школы.