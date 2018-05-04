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04.05.2018 17:56
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Новосибирске экс-чиновника Росрезерва будут судить за взятки

Текст: Нина Рузанова (Новосибирск)

В Новосибирске передано в суд уголовное дело Илгиза Гарифуллина - бывшего заместителя главы управления Росрезерва по Сибирскому федеральному округу.

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Как сообщили "РГ" в СКР, экс-чиновник обвиняется в получении взяток на общую сумму свыше 116 миллионов рублей. По данным следствия, в 2014-2016 годах он девять раз получал крупные суммы от двух предпринимателей из Новосибирска и Красноярска, которые платили ему за содействие. Предполагается, что Илгиз Гарифуллин обеспечивал их фирмам победу в закрытых конкурсах на право приобретения имущества, выпускаемого из государственного мобилизационного резерва.

Один из щедрых "подарков" чиновнику сделал руководитель питерской компании Станислав Кабанячий. По данным следствия, в 2015 году за победу в шести конкурсах на выкуп имущества предприниматель преподнес чиновнику Porcshe Cayenne стоимостью 6,1 миллиона рублей.

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В мае 2016 года суд взял под арест Илгиза Гарифуллина и Станислава Кабанячьего (последний обвиняется в даче взятки). Спустя несколько месяцев, в марте 2017 года, по решению суда было обращено в доход государства имущество чиновника, чья официальная зарплата составляла чуть больше 500 тысяч рублей в год. Однако при таком скромном жалованье он сумел собрать внушительный парк дорогих автомобилей, коллекцию ружей и швейцарских часов. Некоторые машины были зарегистрированы на водителя Гарифуллина, а квартира стоимостью 17 миллионов рублей - на его тещу, у которой также имелись две иномарки. Общая стоимость "нажитого" имущества, легальность происхождения которого экс-чиновник не смог доказать, - 200 миллионов рублей.

Известно, что Илгиз Гарифуллин не признает вины, считая доводы следствия надуманными.

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