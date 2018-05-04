Астраханские пограничники задержали подозреваемого в работорговле

В Астраханской области задержали уроженца Средней Азии, который четыре года находился в межгосударственном розыске по делу о торговле людьми. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу погрануправления ФСБ России.

Подозреваемый несколько лет скрывался от следственных органов.

Через границу иностранный гражданин переезжал на пассажирском поезде. Во время прохождения погранконтроля в пункте пропуска "Аксарайский" его задержали.

Подозреваемого передали полицейским для дальнейших разбирательств.