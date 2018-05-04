Сисадмина из Тюмени заподозрили в краже 50 школьных ноутбуков

Сотрудники угрозыска тюменского управления МВД задержали 24-летнего местного жителя по подозрению в краже школьного имущества.

"Молодой человек работал системным администратором в одном из образовательных учреждений Тюмени. В силу профессии он имел доступ к оргтехнике: за несколько месяцев он вынес из разных кабинетов 50 ноутбуков и сдал их в комиссионку", - рассказали в пресс-службе главка областной полиции.

Задержанный полностью признал свою вину. Возбуждено уголовное дело по факту кражи (ч. 4 ст. 158 УК РФ). Расследование продолжается. В частности, полицейские проверят деятельность магазина, который принял на реализацию товар без каких-либо документов.