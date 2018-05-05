Под Курском в ДТП с такси пострадали семь человек

На трассе в Курской области автомобиль такси столкнулся с легковой иномаркой. Как сообщили в региональном УМВД, ранены семь человек.

По предварительным данным, ДТП произошло около 19 часов: такси ехало в направлении поселка Щетинка и на дороге "Курск - Поныри" лоб в лоб столкнулось с двигавшейся по встречной полосе машиной, в салоне которой находилась семья с десятилетним ребенком. По рассказам очевидцев, ДТП спровоцировало третье авто, выскочившее на встречную полосу, поэтому одному из водителей пришлось уходить от удара.

- Сейчас эта версия проверяется, - рассказала "РГ" руководитель пресс-службы регионального УМВД Лилия Каменева. - Мы собираем записи с видеорегистраторов.

По ее словам, в больнице в тяжелом состоянии находятся водитель и пассажир такси, который ехал на переднем сиденье. Угрозы жизни водителя второй машины и других пассажиров нет. Ребенка, у которого не обнаружили видимых повреждений, госпитализировали для тщательного обследования.