Жителей Черноземья предупредили об аномальной жаре

В Белгородской, Курской, Воронежской и Липецкой областях объявлено штормовое предупреждение: в ближайшие дни температура воздуха здесь поднимется выше 30 градусов и превысит средние многолетние показатели на 7-9 градусов. В региональных управлениях МЧС, где распространили информацию об аномальном зное, предупредили, что такая погода продержится в областях до 7 мая.

"В связи с ожидаемым опасным явлением погоды повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций до муниципального уровня, связанных с травматизмом и гибелью людей на воде; возникновением очагов природных пожаров, распространением огня в населенные пункты, на ЛЭП и линии связи, задымлением трасс федерального и местного значения, связанных с жаркой погодой", - отметили в ГУ МЧС по Белгородской области.

Спасатели посоветовали жителям этих регионов как можно реже бывать на солнцепеке, выбирать одежду из легких натуральных тканей, чаще проветривать квартиры и офисы или пользоваться кондиционерами, а также пить больше воды.