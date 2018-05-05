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05.05.2018 14:33
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Жителей Черноземья предупредили об аномальной жаре

Текст: Анна Скрипка (Белгород)

В Белгородской, Курской, Воронежской и Липецкой областях объявлено штормовое предупреждение: в ближайшие дни температура воздуха здесь поднимется выше 30 градусов и превысит средние многолетние показатели на 7-9 градусов. В региональных управлениях МЧС, где распространили информацию об аномальном зное, предупредили, что такая погода продержится в областях до 7 мая.

Фото: depositphotos.com
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"В связи с ожидаемым опасным явлением погоды повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций до муниципального уровня, связанных с травматизмом и гибелью людей на воде; возникновением очагов природных пожаров, распространением огня в населенные пункты, на ЛЭП и линии связи, задымлением трасс федерального и местного значения, связанных с жаркой погодой", - отметили в ГУ МЧС по Белгородской области.

Спасатели посоветовали жителям этих регионов как можно реже бывать на солнцепеке, выбирать одежду из легких натуральных тканей, чаще проветривать квартиры и офисы или пользоваться кондиционерами, а также пить больше воды.

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