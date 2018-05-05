В Хабаровске потушили крупный пожар в автосервисе

В Хабаровске ликвидировали пожар, произошедший в автосервисе на площади около тысячи квадратных метров, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Информация о ЧП поступила в экстренные службы в 18:35 по местному времени.

- Пожар произошел в двухэтажном здании из металлоконструкций, где расположены офисные помещения. При проведении разведки в автосервисе были вынесены наружу девять газовых баллонов. Кроме того, были эвакуированы десять автомобилей, - пояснили в ведомстве.

Борьба со стихией осложнялась угрозой обрушения конструкций здания, а также его сложной планировкой и наличием горючих материалов. Так, во время тушения пожара произошло частичное обрушение кровли.

К ликвидации были привлечены 87 человек и 23 единицы техники. Причина ЧП выясняется.