В Якутию направлены дополнительные силы МЧС

В Республику Саха (Якутия) 5 мая вылетел самолет Ан-74 с 25 спасателями Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России на борту. Их задача - помочь в обеспечении безаварийного пропуска паводковых вод и защите населенных пунктов в паводкоопасный период. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

- Группа оснащена плавсредствами, гидрокостюмами, средствами для наведения водных переправ и эвакуации населения, - рассказал заместитель начальника ДВРПСО МЧС России Владимир Кадыков. - Спасателей направят в те районы республики, где складывается наиболее сложная паводковая обстановка при вскрытии рек ото льда.

По информации ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия), в регионе продолжается вскрытие рек Лена, Вилюй, Колыма, Яна, Индигирка. На Лене за сутки ледоход продвинулся на 30 километров. На Вилюе в нижнем бьефе Вилюйской ГЭС наблюдается участок открытой воды длиной 194 километра. На Алдане на всем протяжении реки - подъем уровня с интенсивностью до 8 сантиметров за сутки, вода на льду.

Для контроля за прохождением паводка на реках Лена и Алдан работают две оперативные группы ГУ МЧС России по РС(Я). 5 мая для отслеживания гидрологической обстановки на реке Амга отбывают еще две оперативные группы.