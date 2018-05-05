В Пермском крае полицейские спасли из пожара трех человек

Сегодня ночью в городе Нытва (Пермский край) загорелся жилой одноэтажный дом на улице К. Либкнехта. О пожаре в дежурную часть сообщили сотрудники полиции, после чего, не дожидаясь приезда пожарных, начали эвакуацию жильцов из горящего дома.

Как сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю, огонь охватил кровлю дома, но старший лейтенант полиции Сергей Алексий вошел в горящее здание, обнаружил спящую 2-летнюю девочку и вынес ее в безопасное место. Его напарник младший лейтенант Николай Белоусов помог выйти 10-летнему мальчику и их 34-летней матери. Затем сотрудники двух нарядов ДПС отключили в доме электричество, вынесли на улицу газовый баллон, ценные вещи и документы пострадавших.

В результате грамотных и своевременных действий полицейских удалось избежать жертв и сохранить имущество граждан.