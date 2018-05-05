В Омске ребенок обнаружил родителей убитыми

В Омске десятилетняя девочка, вернувшись домой, обнаружила своих родителей убитыми. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ.

Трагедия произошла на улице Тварковского. По словам следователей, на момент случившегося 35-летний омич и 34-летняя женщина, имеющие ребенка, были в разводе.

- По предварительным данным, мужчина нанес несколько ножевых ранений бывшей супруге, после чего свел счеты с жизнью. Тела обнаружила десятилетняя дочь погибших, - сообщили "РГ" в следственном комитете. - При осмотре места происшествия обнаружен и изъят самодельный пистолет.

По данному факту Следственный комитет по Омской области возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ (убийство).

Сыщикам, которые разрабатывают и другие версии преступления, предстоит установить мотивы и обстоятельство преступления. С ребенком работают психологи.