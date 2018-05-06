Сулеймана Керимова госпитализировали в Москве из-за проблем с сердцем

Приехавший в Москву с разрешения французского суда сенатор Сулейман Керимов был госпитализирован проблем с сердцем.

"В субботу вечером почувствовал недомогание в области сердца, вызвали врача. На скорой доставили в госпиталь Вишневского, диагноз - сложное нарушение ритма сердца", - приводит "Интерфакс" слова помощника Керимова по работе в Совете Федерации Алексея Красовского.

"Вчера доставили около 21:00, с нарушениями ритма сердца, фибрилляцией предсердий, неустойчивой гемодинамикой", - пояснил начальник кардиохирургического центра госпиталя им. Вишневского профессор Александр Лищук.

По словам медика, в реанимации Керимову восстановили синусовый ритм, сейчас показатели в норме, пациента выписывают под наблюдение врача.

"Он предупрежден, что это может опять случиться, в частности, из-за стресса", - добавил Лищук.

Напомним, в 2017 году Керимова задержали в аэропорту Ниццы по обвинению в незадекларированных сделках при покупке недвижимости на юге Франции.