Видео: В Воронеже теплоход едва не раздавил лодку с детьми

Следователи начали проверку по факту опасного сближения прогулочного теплохода и лодки с детьми в акватории Воронежского водохранилища.

Шестивесельный ял с семью школьницами вплотную приблизился к теплоходу "Москва-16", совершающему экскурсии по водохранилищу. Из опубликованного очевидцами происшествия видео понятно, что некоторые девочки в лодке растерялись, бросили весла и с визгом отбежали в корму, а другие постарались оттолкнуться от приближающегося судна. Взрослого с ними не было.

- Следователями организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. Будет дана принципиальная правовая оценка действиям (бездействию) всех лиц, допустивших опасную ситуацию, в которой могли серьезно пострадать дети, - рассказала старший помощник руководителя Московского межрегионального управления СК на транспорте Елена Марковская.