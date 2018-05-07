Минюст предложил установить мигалки на машины для перевозки заключенных

Министерство юстиции России предлагает оборудовать мигалками автомобили для перевозки заключенных. Соответствующие поправки предлагается внести в указ президента страны "Об упорядочении использования устройств для подачи специальных световых и звуковых сигналов, устанавливаемых на транспортные средства".

Сегодня ведомство сообщило о начале разработке такого проекта. Как обращают внимание в Минюсте, "оперативно-служебные специальные транспортные средства уголовно-исполнительной системы (автомобили типа "АЗ") в отличие от аналогичных транспортных средств полиции… не оборудованы специальными световыми и звуковыми сигналами".

Напомним, что конвойная служба полиции сегодня доставляет заключенных из СИЗО в суды, изоляторы временного содержания, находящиеся в ведении МВД, а также следователям для проведения следственных действий. Поэтому во двориках следственных изоляторах можно постоянно встретить микроавтобусы или фургоны полиции. Но у Федеральной службы исполнения наказания, естественно, есть и своя конвойная служба. Когда заключенного надо доставить из одной тюрьмы в другую, этим занимается конвой тюремного ведомства.

"Между тем конвоирование спецконтингента фактически происходит в общем транспортном потоке по автомобильным магистралям и улицам городов, - объясняют в Минюсте. - Невозможность беспрепятственного проезда автомобилей типа "АЗ", связанная с ежегодно возрастающей интенсивностью дорожного движения, приводит к срыву выполнения служебных задач, а также создает реальную опасность обеспечению общественного порядка и общественной безопасности".

Если предложение будет принято, то на автомобилях для перевозки заключенных появятся спецсигналы.