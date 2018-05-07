В Подмосковье задержали мужчину с крупной партией гашиша

Областные наркополицейские задержали жителя подмосковной Балашихи за хранение более трех килограммов гашиша. Об этом сообщила начальник пресс-службы областного главка МВД Татьяна Петрова.

- В ходе проведения оперативных мероприятий, возле одного из домов в микрорайоне Павлино оперативники остановили иномарку под управлением 26-летнего местного жителя, подозреваемого в хранении наркотиков. В ходе личного досмотра и обыска по месту жительства подозреваемого полицейскими обнаружено и изъято 29 брикетов с веществом коричневого цвета. По результатам экспертизы установлено, что изъятое является гашишем общей массой более 3 килограммов, - заявила Петрова.

Задержанный арестован. Уголовное дело возбуждено по тяжелой статье УК: незаконные приобретение, хранение, изготовление наркотиков. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.