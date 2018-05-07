За информацию о поджигателях автобусов пообещали 1 млн рублей

Центральная пригородная пассажирская компания объявила вознаграждение в 1 миллион рублей за информацию о поджигателях автобусов, которые сгорели 4 мая на юго-западе Москвы.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе ЦППК, автобусы планировалось использовать для перевозки болельщиков на чемпионате мира по футболу, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Также их собирались задействовать на регулярных перевозках. Сейчас правоохранительные органы рассматривают версию о поджоге.

Как уточнили в пресс-службе ЦППК, все автобусы были застрахованы, компания не намерена отказываться от своих планов.

Напомним, 16 новых автобусов сгорели в ночь на 4 мая в автопарке.

Информацию о возможных поджигателях можно сообщить по телефону ЦППК +7-499-266-026.