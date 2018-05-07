Экс-глава МВД Якутии осужден спустя 11 лет после преступления

Новости

В Турции перевернулся автобус с российскими туристами 14:39
Путин наградил Этуша орденом "За заслуги перед Отечеством" первой степени 14:33
В Кургане убрали праздничные баннеры с ошибками 14:30
Названа цена самой дорогой квартиры на Тверской улице Москвы 14:28
В Москве пилот вертолета помог пострадавшим в ДТП 14:24
На Украине обнаружили 7-летнего миллионера 14:21
Серб Милорад Мажич рассудит участников финала Лиги чемпионов 14:20
Планы Украины забрать Крымский мост назвали больными фантазиями 14:16
Новак пообещал полное исполнение Россией сделки ОПЕК+ в мае 14:15
Умер режиссер "Легенды о святом пропойце" Эрманно Ольми 14:15
Лидер Республики Сербской поздравил Путина с вступлением в должность президента 14:14
На Вологодчине выросло число отравившихся в школьной столовой 14:06
В Братске нашли убитой 16-летнюю школьницу 14:00
Полузащитник ЦСКА Кучаев выбыл на длительный срок из-за травмы 13:57
В Иерусалиме развесили указатели направления к посольству США 13:56
Темой "Ночи музеев" в этом году станут "Шедевры из запасников" 13:48
Грызлов: Кадровые решения Путина должны повысить качество управления 13:46
Названа сумма состояния "Дейенерис Таргариен" из "Игры престолов" 13:42
Путин пообщался с волонтерами после инаугурации 13:40
Володин связал инаугурацию Путина с началом нового этапа развития 13:35
В Минкомсвязи РФ подтвердили продолжение работы по блокированию Telegram 13:28
В Барнауле автобус протаранил киоск с фруктами 13:20
Путин пообщается в Сочи с Меркель 13:15
В Китае ведущего телешоу оштрафовали на 13,6 млн долларов 13:12
Каннский фестиваль заменит дипломы призами от Chopard 13:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на неделе с 7 по 13 мая
Что не пропустить по ТВ на неделе с 7 по 13 мая
Почему Маркс, ненавидевший Россию, был так дорог большевикам
Почему Маркс, ненавидевший Россию, был так дорог большевикам
Акция "Бессмертный полк" прошла во многих городах мира
Акция "Бессмертный полк" прошла во многих городах мира
07.05.2018 12:10
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Экс-глава МВД Якутии осужден спустя 11 лет после преступления

Текст: Дина Непомнящая

Бывший министр внутренних дел по Республике Саха (Якутия) Яков Стахов признан виновным в совершении мошенничества в крупном размере с использованием своего служебного положения (часть 3 статьи 159 УК РФ), сообщает региональный Следственный комитет.

Вынесен приговор по делу главы хабаровского "Горсвета"

В ходе расследования установлено, что в 2007 году осужденный получил в качестве спонсорской помощи от Акционерной компании "АЛРОСА" два автомобиля - Mercedes-Benz 400 SEL и Toyota Land Cruiser 100. Они должны были быть поставлены на балансовый учет в министерстве. Но экс-министр собственноручно вычеркнул из проекта приказа информацию о Mercedes и подарил машину своему родственнику.

Ранее последний обращался к Стахову с просьбой подыскать для него на территории республики подержанный автомобиль представительского класса. Средняя рыночная стоимость автомобиля в 2007 году составляла 319 тысяч рублей.

История приняла новый оборот после того, как 23 февраля 2012 года подозреваемый в хищениях Стахов нарушил подписку о невыезде, уехал в Москву и был объявлен в федеральный розыск. Четыре года он скрывался, а после добровольно явился к следователю и был отправлен в следственный изолятор.

В апреле 2017 года уголовное дело было переквалифицировано на мошеннические действия.

Свою вину экс-министр не признал. Но собранные следствием доказательства легли в основу обвинительного вердикта. Суд приговорил его к четырем годам лишения свободы условно. Приговор вступил в силу. Также Стахов лишен звания "генерал-майор полиции".

Главное сегодня

Чемпионат мира по хоккею - 2018
Специальный проект
Чемпионат мира по хоккею - 2018
Названы характеристики лимузина "Кортеж" для президента России
Путин подписал указ о единовременной выплате ветеранам 10 тысяч рублей
Госдума может рассмотреть кандидатуру премьера 8 мая
США запретили ВСУ использовать ракеты Javelin в Донбассе