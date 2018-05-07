Экс-глава МВД Якутии осужден спустя 11 лет после преступления

Бывший министр внутренних дел по Республике Саха (Якутия) Яков Стахов признан виновным в совершении мошенничества в крупном размере с использованием своего служебного положения (часть 3 статьи 159 УК РФ), сообщает региональный Следственный комитет.

В ходе расследования установлено, что в 2007 году осужденный получил в качестве спонсорской помощи от Акционерной компании "АЛРОСА" два автомобиля - Mercedes-Benz 400 SEL и Toyota Land Cruiser 100. Они должны были быть поставлены на балансовый учет в министерстве. Но экс-министр собственноручно вычеркнул из проекта приказа информацию о Mercedes и подарил машину своему родственнику.

Ранее последний обращался к Стахову с просьбой подыскать для него на территории республики подержанный автомобиль представительского класса. Средняя рыночная стоимость автомобиля в 2007 году составляла 319 тысяч рублей.

История приняла новый оборот после того, как 23 февраля 2012 года подозреваемый в хищениях Стахов нарушил подписку о невыезде, уехал в Москву и был объявлен в федеральный розыск. Четыре года он скрывался, а после добровольно явился к следователю и был отправлен в следственный изолятор.

В апреле 2017 года уголовное дело было переквалифицировано на мошеннические действия.

Свою вину экс-министр не признал. Но собранные следствием доказательства легли в основу обвинительного вердикта. Суд приговорил его к четырем годам лишения свободы условно. Приговор вступил в силу. Также Стахов лишен звания "генерал-майор полиции".