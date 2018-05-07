Главу Дальнегорска вновь отстранили от должности

По решению суда от должности отстранен мэр приморского города Дальнегорска Игорь Сахута. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информацию краевой прокуратуры.

В настоящее время в Дальнегорском районном суде рассматривается дело по обвинению Игоря Сахуты в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. Также бывшему мэру вменяют незаконное предпринимательство и воспрепятствование предпринимательской деятельности.

Напомним, в конце 2016 года чиновник стал фигурантом уголовного дела и был арестован. Через восемь месяцев Сахуту временно отстранили от должности, но в апреле 2018-го он смог вернуться к исполнению обязанностей.

Как полагает следствие, в конце 2015 года глава Дальнегорска организовал проведение электронных аукционов на покупку жилья для переселения граждан по муниципальной программе. В результате более 30 квартир были куплены по завышенным ценам. Ущерб бюджету составил 22 миллиона рублей.

Однако обвиняемый своей вины не признает.