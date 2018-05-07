В Хабаровске ликвидировали шесть подпольных казино

Сотрудниками полиции задержаны десять участников группировки, открывшие в Хабаровске сеть подпольных игорных заведений. Об этом сообщает руководитель пресс-службы МВД России Ирина Волк.

- Установлено, что специальные игровые терминалы были размещены в шести залах в разных районах города. В каждом из них имелся свой пост охраны, на котором клиентов проверяли с помощью специального оборудования. Велось постоянное видеонаблюдение, - рассказала официальный представитель ведомства.

Как заявили в управлении СК РФ по краю, по предварительной версии, двое мужчин решили организовать в Хабаровске нелегальный бизнес и оборудовали залы для проведения азартных игр. Организаторы строго следили за тем, чтобы их клиентами становились только проверенные люди. Потенциальные игроки должны были предоставлять рекомендации, проверялись их место работы и круг общения.

Однако это не помогло нарушителям скрыться от полиции. В помещениях клубов и по месту жительства участников группировки сотрудники правоохранительных органов изъяли более 450 единиц специализированного игорного оборудования, компьютерную технику, средства связи, бухгалтерскую документацию, более 11,6 миллиона рублей и тысячу долларов.

Пять "бизнесменов" находятся под домашним арестом. Еще пятеро - под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело по статье 171.2 УК РФ ("Незаконные организация и проведение азартных игр"), ведется следствие.